Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk başarısı

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, 38 yıllık hasreti dindirdi.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırladı.

Bordo-mavililer rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve mutlu sona ulaştı.

Bu maçla şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, 38 yıl aradan sonra Süper Lig'in en büyüğü oldu.

38 yılda Trabzonspor'da 8 başkan göreve geldi ancak bu isimlerden hiçbiri bordo-mavililerde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

8 başkanın yapamadığın yaptı

Trabzonspor'un mevcut başkanı Ahmet Ağaoğlu, 8 başkanın ardından 38 yıl sonra kulübe bir şampiyonluk kazandırdı.