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    Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk başarısı

    Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk başarısı

    Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, 38 yıllık hasreti dindirdi.
    • 30.04.2022 - 22:36
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    Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırladı.

    Bordo-mavililer rakibiyle 2-2 berabere kaldı ve mutlu sona ulaştı.

    Bu maçla şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, 38 yıl aradan sonra Süper Lig'in en büyüğü oldu.

    38 yılda Trabzonspor'da 8 başkan göreve geldi ancak bu isimlerden hiçbiri bordo-mavililerde şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

    8 başkanın yapamadığın yaptı

    Trabzonspor'un mevcut başkanı Ahmet Ağaoğlu, 8 başkanın ardından 38 yıl sonra kulübe bir şampiyonluk kazandırdı.

    Ahmet Ağaoğlu ndan şampiyonluk başarısı #1


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