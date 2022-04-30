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    Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mesaj

    Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mesaj

    Şampiyonluk için artık saatler sayan Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu, "Silaha asla sarılmayalım" mesajını yineledi.
    • 30.04.2022 - 18:32
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 18:36
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    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, şampiyonluk puanını almak için evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer, bu mücadeleden en az 1 puan alması halinde 38 yıl aradan sonra şampiyon olacak.

    Diğer yandan taraftarlar şimdiden şampiyonluk kutlamaları için hazırlanmaya başladılar. Kutlamalarda kötü olayların yaşanmamasını isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un resmi sitesinden bir video yayınladı.

    Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mesaj İZLE

    "Silaha asla sarılmayalım"

    Ağaoğlu, "Sevgili Trabzonsporlular, heyecan dolu çoşku dolu bir gece bizleri bekliyor. Ben de sizler gibi artık saatler, dakikalar sayıyorum. Hepinize bu güne kadar gösterdiğiniz sabır ve özveri için çok teşekkür ederim. Bu büyük gün öncesi sizlerden bir önemli ricam olacak. Coşkumuzu tribünlerde, sokaklarda, şehrin caddelerinde, evlerimizde doyasıya yaşayalım. Bu kutlu günde sadece birbirimize sarılalım. Silaha asla sarılmayalım. Biz o gün şampiyonluğu 61 pare top atışıyla sizler için kentte kutlayacağız. Sizlere sözüm olsun. Zafer yolunda yeniden görüşmek üzere. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." sözlerine yer verdi.

    Ahmet Ağaoğlu ndan taraftarlara mesaj #1

    Ahmet Ağaoğlu ndan taraftarlara mesaj #2


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