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    Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan'ın transferi iddiasına yanıt

    Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan'ın transferi iddiasına yanıt

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç kaleci Uğurcan Çakır hakkındaki transfer iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 05:36
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    Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan'ın transferi iddiasına yanıt

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç kalecileri Uğurcan Çakır'ın İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'a 20 milyon euro karşılığında  transferinin söz konusu olmadığını söyledi.

    "TAMAMEN UYDURMA"

    TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, iddialara Uğurcan ile güldüklerini belirterek şunları söyledi:

    "Uğurcan ile az önce konuştum, 'Evladım İngiltere'ye transfer olmuşsun, hayırlı olsun, insan giderken bir veda eder, helallik ister' dedim. O da bana 'başkanım, alacağınız olsun, haber vermeden beni satmışsınız' dedi. Çıkan haberlere sadece gülüyoruz. Tamamen uydurma. Ne bana, ne yönetimime ne de Uğurcan'ın menajerine resmi teklif var. Bu haberleri Trabzonspor'u yıpratmak için yapıyorlar."

    BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

    Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da son 3 sezondur düzenli olarak görev yapan 24 yaşındaki Uğurcan Çakır, bu sezon bordo-mavili ekibin kalesini 40 maçta korudu.

    Çakır, bu karşılaşmalarda toplam 48 gol yerken, 4 mücadelede ise kalesini gole kapatmasını bildi.

    Ahmet Ağaoğlu ndan Uğurcan ın transferi iddiasına yanıt #1
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