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    Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı kuralı ve yayın ihalesi sözleri

    Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Yabancı kuralı gelecek sezon da 8+3 olarak kalsın" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 17:47
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    Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı kuralı ve yayın ihalesi sözleri

    Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanlarıyla yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.

    İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:

    "Kulüpler Birliği olarak yoğun bir gündem olarak toplandık. Komisyonda kabul edilen spor yasası birinci maddemizdi. Yaklaşık 3 gün önce endişelerimizi hem Kulüpler Birliği sitesinden hem de kulüplerin resmi sitesinden görüşlerimizi belirtmiştik. Bununla ilgili detayı görüş alışverişinde bulunduk. Yasanın bu haliyle çıkması yaşayacağımızın sıkıntıların katbekat artması. 4 Kulüp Başkanı ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Süleyman Hurma ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz. UEFA'ya üye 56 üye içerisinde buna benzer bir yasa ile futbolun yönetildiği bir başka ülke yok."

    Ahmet Ağaoğlu ndan yabancı kuralı ve yayın ihalesi sözleri #1

    Yabancı oyuncu konusu

    "Yabancı oyuncu konusu uzun zamandır gündemde. Sıklıkla federasyon ile paylaşıyoruz. Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi dile getirmiştik. Tamamen kaldırılması değil, bir sene daha 8+3'ün devam etmesi, bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan oyuncular var.

    Kulüpler sıkıntı yaşar. Sözleşmesi bitmeyen oyuncunun mukavelesini feshederseniz, alacağı tüm ücretleri ödemek zorunda kalırsınız."

    Ahmet Ağaoğlu ndan yabancı kuralı ve yayın ihalesi sözleri #2

    Yayın ihalesi

    "Naklen yayın ihalesiyle ilgili süreci Servet Yardımcı yönetiyor. Yasal yetki ve sorumluluk TFF'de. Biz sadece kulüpler olarak fikirlerimizi ve çekincelerimizi ifade ediyoruz."


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