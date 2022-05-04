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    Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına ilk yanıt yönetimden

    Ağaoğlu'nun heykel çağrısına Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulundular.
    • 04.05.2022 - 11:25
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    Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına ilk yanıt yönetimden

    Trabzonspor Yönetim Kurulu, stadyumun önüne yapılacak olan şampiyonluk anıtı için karar almıştı.

    İsmini veya şirketinin ismini ölümsüz hale getirmek isteyenler 1 milyon TL karşılığında bu anıtta isimleri yer alabilecek.

    İlk yanıt yönetimden geldi

    Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı bu çağrıya ilk yanıt ise yönetim kurulundan geldi.

    Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet 1'er milyon TL'lik bağışta bulunarak çağrıya katılan ilk isimler oldu.

    Ahmet Ağaoğlu nun çağrısına ilk yanıt yönetimden #1


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