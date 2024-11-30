İHA

Süper Lig'de kötü gidişata Gaziantep FK maçıyla dur diyen Hatayspor daha sonra da Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 2 maçta 4 puan almayı başardı.

Hatay, Süper Lig'in 14. haftasında pazartesi günü Mersin'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi morallerin yüksek olduğu Hatayspor'da Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, İhlas Haber Ajanası (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçında galibiyete inandıklarını söyledi.

"GALİBİYET İÇİN UMUTLUYUZ"

Son haftalarda kazanılan puanlarla birlikte takımda yaşanan iyileşmeye dikkat çeken Atıç, şunları dedi:

Ligin 14. haftasında oynayacağımız Beşiktaş maçı bizim için çok önemli. Hatayspor olarak lige istediğimiz şekilde başlayamadık. Geçtiğimiz her gün takımdaki iyileşmeye hep beraber şahit oluyoruz. Çok mutluyuz ve Hataysporumuzdan ümitliyiz. Gaziantep galibiyeti sonrası geçen hafta da iyi oynayarak deplasmanda berabere kaldık. Deplasmanda berabere kalmakta takımın geldiği nokta açısından iyi bir durum. Beşiktaş ile oynayacağız, galibiyet için ümitliyiz ve takımımıza inanıyoruz. Beşiktaş maçına galibiyet parolasıyla çıkacağız ve inşallah kazanacağız. Taraftarlarımızda Mersin'de oynadığımız hissiyatını vermeden, takımımızı sahiplenecektir.

"ABOUBAKAR'IN YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEĞİNİ VE GEREKLİ GÜZEL GOLLERİ ATACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın, eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Ahmet Atıç, şu ifadeleri kullandı: