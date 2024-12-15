Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor, Mersin'de mücadele ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda buluna Hatayspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, çok üzgün olduklarını belirtti.

"VAR, HATAYSPOR ALEHİNDE VAR"

Atıç, şu şekilde konuştu:

"HATAYSPOR EN SON UĞRAŞACAKLARI KULÜP OLSUN"

Konuşmasında, "Birileri Hatayspor üzerinden bir yerlere mesaj vermek istiyorsa, açık açık söylesinler" diye soran Atıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hatay diyoruz, Hatay şehri diyoruz. Hatayspor aynı zamanda bir kulüp değil, bir şehrin travmasını bitirmeye yarayan bir spor kulübü diyoruz ama burada Hatayspor üzerinden birileri mesaj vermek istiyor. 18 Temmuz’da (TFF Genel Kurulu) Hatayspor’un ya da Hatay’ın duruşunu mu sorguluyorlar onu bilemiyoruz. Benim buradan bir önerim var. Hakem arkadaş, VAR ile birlikte maçı yönettiğini düşünüyor. Ben VAR’ın üzerinde bir VAR olduğunu düşünüyorum burada. Birçok maç izliyoruz. Hiçbir yerde VAR’ın 4-5 dakika oturup kritik yaptığı, spor yorumcuları gibi saatlerce pozisyon üzerinde durduğunu düşündüğümüz bir maç görmedik. Bugün baktığınızda iki pozisyonda da VAR hakemi ve orta hakem 3-4 dakika boyunca pozisyon üzerinde çalışma yapıyor. Neyin çalışması yapılıyor? Kusura bakmayın canımız çok yanıyor. Bize galibiyetin ne kadar lazım olduğunu, bir şehrin yüzünün gülmesinin ne kadar ortada olduğunu bildiğimiz halde maalesef bugün burada hak yeniyor, emek yeniyor. Hocayla konuşuyoruz, 'Dinleneceğim biraz müsaade edin' diyor. Bence bu hocanın ömür boyu dinlenmesi lazım. Yaptığı operasyonlar yeter. Kusura bakmasınlar biz böyle bir hakem yönetimi ve anlayışı asla kabul etmiyoruz, karşı çıkıyoruz ve ben aslında şu öneride de bulunmak istiyorum. Hakemi kaldırın, artık teknoloji çağında yaşıyoruz. Bakalım dijital kameralar ve dijital çalışmalar üzerinden kime galibiyet, kime penaltı vermek istiyorsanız onu sağlayın. Biz de hakem diye onun kararına saygı duymayalım yani. Derdimiz çok, acımız çok büyük, üzüntümüz çok fazla ama artık yeter. VAR nerede var artık öğrenmiş olduk. VAR Hatayspor aleyhine var. Birileri mesaj vermek istiyorsa Hatayspor üzerinden vermesin. Hatayspor en son uğraşacakları kulüp olsun.