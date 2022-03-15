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    Ahmet Çakar: Beşiktaş, Sergen Hoca'yı geri getirsin

    Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın gelecek sezon Sergen Yalçın'ı yeniden takımın başına getirmesi gerektiğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 09:38
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    Ahmet Çakar: Beşiktaş, Sergen Hoca'yı geri getirsin

    Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile Galatasaray'a kaybetmesinin ardından siyah-beyazlı camiada teknik direktör tartışmaları yeniden alevlendi.

    Eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda Beşiktaş için Sergen Yalçın iddiasını gündeme getirdi.

    "AHMET NUR ÇEBİ, SERGEN'İ GETİRSİN"

    Siyah-beyazlı takımın gelecek sezon planlamasıyla ilgili öneride bulunan Ahmet Çakar "Ahmet Nur Çebi, seneye Sergen Yalçın'ı getirsin. Fatih Terim, Galatasaray'a kaç kez geldi? Ne olmuş dargınlık falan... Kimler, kimlerle barışıyor. Ne olacak yani!" açıklamasını yaptı.

    Sinan Engin'in "Sergen Yalçın olmaz, yönetimin değişmesi lazım" yorumunun ardından Ahmet Çakar "O zaman Şenol Güneş gelecek!" ifadelerini kullandı.

    Ahmet Çakar: Beşiktaş, Sergen Hoca yı geri getirsin #1


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