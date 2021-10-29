Yorumcu olduğu televizyon programında, eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e hakaret iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, bir kez daha beraat etti.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çakar katıldı. Şikayetçi Rıdvan Dilmen’i ise avukatları temsil etti.

"BANA VE ARKADAŞLARIMA MAFYAYI GÖNDERMESİN"

Sanık Ahmet Çakar, şikayetçiye hakaret etmediğini dile getirerek "Eğer hakaret etmek isteseydim veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın" dedi.

Ahmet Çakar, beşinci kez Rıdvan Dilmen'e hakaret davasından beraat etti - Video

SAVCILIK "HAKARET DEĞİL, ELEŞTİRİ" DEDİ

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle beraatini talep etti. Rıdvan Dilmen’in avukatı Serdar Ölmez mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

AHMET ÇAKAR: ADALETE GÜVENİYORUM

Duruşma da son sözü sorulan Çakar daha öncede Dilmen’e karşı hakaret suçundan 42. Asliye Mahkemesi’nde yargılandığını ve o davadan da beraat ettiğini söyleyerek "Adalete güveniyorum, ben masumum beraatimi talep ediyorum" dedi.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Mahkeme, sanığın üstüne atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

"BUNDAN SONRA BEN YARALI ASLANIM"

Duruşma çıkışında Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Rıdvan Dilmen'in bu herhalde beşinci şikayeti falan yine beraat ettik. O zannetti ki beni yıldıracak, sindirecek ama bundan sonra ben yaralı aslanım artık. Dünyanın en kötü en tehlikeli hayvanı yaralı aslandır. Ya aslanı tam öldürecekti yaralı bıraktım mı sıkıntı. Zaten burcumda aslan, onun burcuda aslan" dedi.

RIDVAN DİLMEN'E HAKARET İDDİANAMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çakar'ın, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020'de eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik 'İblis için zor günler başlıyor' diye paylaşımda bulunduğu öne sürülmüştü. İddianamede, Ahmet Çakar'ın ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını, iblis yakıştırmasını Rıdvan Dilmen için yapmadığını, yapmış olduğu paylaşımda isim belirtmediğini, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine koronavirüs salgını ile alakalı eleştirel olarak belirtmiş olduğu yakıştırma olduğunu, iblis yakıştırmasının Rıdvan Dilmen'in neden üzerine alındığını hayretle karşıladığını beyan ettiği belirtilmişti. İddianamede, şüpheli Çakar'ın müşteki Dilmen'e söylediği sözlerin Dilmen'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu yazılmıştı. Paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğunun belirtildiği iddianamede, Çakar ile Dilmen arasında uzlaşmanın sağlanamadığı vurgulanmıştı.

Çakar'ın, 'Hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti.