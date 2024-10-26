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Haber Merkezi

Ahmet Çakar, yıllar sonra barıştığı Erman Toroğlu'nun elini öptü. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır küs olan Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu barıştı.

İkili TFF'de bir araya gelerek fotoğraf paylaştı. Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız'' ifadelerini kullandı.

İki ünlü eski hakem Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, akşam meyhaneden video yayınladı.

ÇAKAR, TOROĞLU'NUN ELİNİ ÖPTÜ

Ahmet Çakar, Erman Toroğlu'nun elini öptü. Çakar ''Erman Toroğlu'nun her daim iyiliğini ve desteğini gördüm'' dedi.

Konuşmasını sürdüren Çakar, ''Erman Toroğlu benim ağabeyim, ben onun elinde büyüdüm. Yanlış da yapmış olabilirim. O da beni affetti. Erman Toroğlu'nun 26 yaşında eline düştüm. Bana büyük iyilikleri, sevapları, maddi manevi iyilikleri oldu'' dedi.