Ahmet Çakar: Ferhat Gündoğdu'ya şantaj yaptılar

Eski hakem ve spor yorumcusu olan Ahmet Çakar, istifa eden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya istifa etmesi için tape dinletildiğini iddia etti.

Türk futbolunda son 1 yıldır adeta büyük bir kaos yaşanıyor. 12 hakemin görevden alınmasının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de istifası geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz gün Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri de görevlerinden istifa etti.

Konuyla alakalı Eski hakem ve spor yorumcusu olan Ahmet Çakar açıklamalarda bulundu.

"Biri Ferhat Gündoğdu ile görüştü"

Çakar açıklamasında, "Aldığım bilgiyi söylüyorum. Bugün saat 11.00'de Beylerbeyi Tesisleri'ne biri geldi. Ferhat Gündoğlu ile görüştü. 'Bu konuşma size mi ait dediler?' bir disk... CD diyelim ya da tape. Biz çıkalım siz dinleyin dediler. 3 dakika sonra içeri girdiler. 'Bu konuşma size mi ait?' diye sordular. Sonra bırak hemen git dediler Ferhat Gündoğdu'ya" dedi.

“Bu tape ortaya çıkarsa o zaman siz depremi görün”

Açıklamalarını sürdüren Ahmet Çakar, "Bu tape ortaya çıkarsa, o zaman siz depremi görün Türk futbolunda. Beylerbeyi'nde Ferhat Gündoğdu ve 3 üye birlikte oturup tüzükleri ve yönetmelikleri çalışıyorlar. Önümüzdeki haftanın hakemlerini atarken, kapı çalıyor. Önce telefon geliyor, Ferhat Gündoğdu dışarıya çıkıyor. Yarım saat sonra içeri geliyor ve "Arkadaşlar istifa ediyoruz" diyor. Ben tapeyi dinlemedim ama içeriğini biliyorum. Kim ele geçirdi, bilmiyorum. Kim dinletti Ferhat Gündoğdu'ya onu da bilmiyorum." şeklinde konuştu.

“Kasetle gitti Ferhat Gündoğdu”

"Aldığım bilgiyi söylüyorum" diyen Ahmet Çakar, "Koydular önüne şantaj kasetini, kasetle gitti Ferhat Gündoğdu." açıklamasını yaptı.