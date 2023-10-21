Ahmet Çakar: Halil Umut Meler'in derbiyi yönetmesi Türk hakemliğinin iflasıdır Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, "Meler'in bu derbiyi yönetiyor olması Türk hakemliğinin iflasıdır" dedi.

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbi maçında kozlarını paylaşacak.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bu dev derbi öncesinde ise eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, değerlendirmelerde bulundu.

"Derbilerin sonucunu önceden kestirebilmek mümkün olmuyor"

"Galatasaray-Beşiktaş derbisinden nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" sorusu üzerine Çakar, şu yanıtı verdi:

Tüm yıllara baktığımızda derbilerin sonucunu önceden kestirebilmek mümkün olmuyor. Galatasaray- Beşiktaş maçında favori, Galatasaray… Kendi evinde oynuyor ve istim üzerinde. Kadro kaliteleri ortada. Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğine gidildi. Tecrübesiz Burak Yılmaz önderliğinde sahaya çıkacaklar. Fakat bir de madalyonun diğer yüzü var. Geçmişe bakın; favorilerin ne kadar rahat kaybedebildiklerini görürsünüz. Galatasaray için bu sezon Türkiye'deki en ciddi maçlardan biri. Pek tabii ki Beşiktaş için de öyle. Kapalı bir savunma yapacaklar, kontrataklarla çıkıp gol arayacaklar. Unutulmasın ki aynı Beşiktaş, geçen sezon 10 kişiyle 1-0 mağlupken, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 yendi. Belki de geçen sezon bu mağlubiyet, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesindeki kırılma anıydı.

"Meler'in bu derbiyi yönetiyor olması Türk hakemliğinin iflasıdır"

Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu, doğru tercih mi? sorusu karşısında ise Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

Meler'in bu derbiyi yönetiyor olması Türk hakemliğinin iflasıdır. Eğer derbilerin yüzde 90'ını aynı hakeme, yani Meler'e yönettiriyorsanız Türk hakemliğinde güven ve kalite sorununu kabul ediyorsunuz demektir. Gelelim Halil Umut Meler'e; Türkiye'de de Avrupa'da da iyi maçlar yönetiyor.

"Hakemden çok VAR odasındaki hakemleri de konuşmak lazım"

Sabah'a konuşan Ahmet Çakar ayrıca şunları dedi: