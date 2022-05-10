Ahmet Çakar: İsmail Kartal'ı göndermek büyük yanlış olur

Eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın takımda kalması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları gelecek sezona kalırken sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör arayışları da sürüyor.

İsmail Kartal'ın başarılı performansına rağmen Ali Koç'un yabancı teknik direktörle görüşmesi taraftarı da ikiye böldü.

Bazı taraftarlar İsmail Hoca'nın devam etmesini isterken, bazıları ise kariyerli bir yabancı teknik adam istiyor.

"İsmail Hoca'yı göndermek yanlış olur"

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar da konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. İsmail Kartal'ın bir rekortmen olduğunu söyleyen Çakar, "İsmail Kartal puan ortalamasıyla şu anda hem dünya hem de Türkiye rekortmenidir. Üstelik Fenerbahçe takımına inanılmaz bir hırs ve istek getirdi. Onu göndermek büyük yanlış olur." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal küllerinden doğdu

Vitor Pereira ile kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, İsmail Kartal ile adeta küllerinden doğdu.

Takımın başında çıktığı 16 maçta sadece 1 mağlubiyet gören İsmail Kartal’ın geleceği merak konusu olurken, Jorge Jesus ve Joachim Löw de teknik direktör adayları arasında yer alıyor.