Ahmet Çakar: Marcao'nun Allah belasını versin

GZT Giresunspor ile Galatasaray maçı esnasında Marcao, Kerem Aktüroğlu'na vurmaya başladı. Yaşanan olay sonrası sinirlenen Ahmet Çakar, "Marcao adam değil; Allah, Marcao’nun belasını versin” dedi.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda ilk haftanın son maçı oynandı.

Haftanın son maçında GZT Giresunspor ile Galatasaray, Çotanak Spor Kompleksi’nde karşılaştı.

Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle Galatasaray sahadan 3 puan ile ayrıldı.

MARCAO OYUNDAN ATILDI

Maçın 61. dakikasında Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak oyundan atılması galibiyete gölge düşürdü.

AHMET ÇAKAR'DAN AĞIR TEPKİ

Marcao'nun, Aktürkoğlu'na saldırması sonucu, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar küplere bindi.

Sosyal medya hesabından, "Utanmaz Marcao sen adam falan değilsin! Derhal bu ülkeden kovulmalısın!" diyen Çakar, yorumculuk yaptığı televizyon programında da “Marcao adam falan değil; Allah, Marcao’nun belasını versin” ifadelerini kullandı.