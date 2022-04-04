Petrol
105.6
1.16%
Euro
16.23
0.05%
Dolar
14.71
0.16%
Altın
912.49
0.37%
Borsa
2271
0.84%
Bitcoin
679.446
-0.38%
BTXN Coin
35.00
-1.04%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Ahmet Çakar: Zorbay Küçük kural hatası yaptı

    Ahmet Çakar: Zorbay Küçük kural hatası yaptı

    Ahmet Çakar, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçta kural hatası yapıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    FIFA kokartlı eski hakem ve hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 1-1 sona eren mücadelede kural hatası yapıldığını söyledi.

    Ahmet Çakar, "Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa (Kaleci Uğurcan'a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi.

    Ahmet Çakar: Zorbay Küçük kural hatası yaptı - İZLE

    "13 HAKEMİ YEDİNİZ"

    Çakar, MHK'ye seslenerek "Vasıfsız adamlar. 13 hakemi yediniz, kalanlar kural hatası yaparak maçların içine ediyor." ifadelerini kullandı.

    Kuralla ilgili de paylaşım yapan Ahmet Çakar, "MHK, çok bilmişler. Bakın FIFA talimatı. Federasyonun da sitesinde duruyor. Bağlayıcı bir kural. Tıpkı penaltının, penaltı noktası üzerinden atılması zorunluluğu gibi..." diyerek aşağıdaki görseli paylaştı.

    Ahmet Çakar: Zorbay Küçük kural hatası yaptı #1

    AHMET ÇAKAR: HAKEM DEĞİL, KURAL HATASI

    Canlı yayında pozisyonu değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, "Bu hakem hatası değildir, kural hatasıdır. Normal, ahlaklı futbol oynatılan bir ülkede bu hakeme 1 yıl ceza verilir. Ahmet Nur Çebi, yapılan hakem operasyonunu desteklediği için bu kural hatasına itiraz etmez." açıklamasını yaptı.

    Ahmet Çakar: Zorbay Küçük kural hatası yaptı #2

    Ahmet Çakar: Zorbay Küçük kural hatası yaptı #3

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    IFAB NE DİYOR?

    Ahmet Çakar: Zorbay Küçük kural hatası yaptı #4


    İlginizi Çekebilir

    Karaciğere iyi gelen 10 besin
    Sağlık

    Karaciğere iyi gelen 10 besin

    Macaristan'da seçimleri Orban'ın koalisyonu kazandı
    Dünya

    Macaristan'da seçimleri Orban'ın koalisyonu kazandı

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir