Ahmet Çakar: Zorbay Küçük kural hatası yaptı

Ahmet Çakar, Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçta kural hatası yapıldığını açıkladı.

FIFA kokartlı eski hakem ve hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 1-1 sona eren mücadelede kural hatası yapıldığını söyledi.

Ahmet Çakar, "Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa (Kaleci Uğurcan'a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi.

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"13 HAKEMİ YEDİNİZ"

Çakar, MHK'ye seslenerek "Vasıfsız adamlar. 13 hakemi yediniz, kalanlar kural hatası yaparak maçların içine ediyor." ifadelerini kullandı.

Kuralla ilgili de paylaşım yapan Ahmet Çakar, "MHK, çok bilmişler. Bakın FIFA talimatı. Federasyonun da sitesinde duruyor. Bağlayıcı bir kural. Tıpkı penaltının, penaltı noktası üzerinden atılması zorunluluğu gibi..." diyerek aşağıdaki görseli paylaştı.

AHMET ÇAKAR: HAKEM DEĞİL, KURAL HATASI

Canlı yayında pozisyonu değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, "Bu hakem hatası değildir, kural hatasıdır. Normal, ahlaklı futbol oynatılan bir ülkede bu hakeme 1 yıl ceza verilir. Ahmet Nur Çebi, yapılan hakem operasyonunu desteklediği için bu kural hatasına itiraz etmez." açıklamasını yaptı.





(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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