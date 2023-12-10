Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan'a sert tepki

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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe, liderlik koltuğunu bırakmadı. Fenerbahçe'nin gollerini Dzeko, Tadic ve Szymanski kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 24. dakikada penaltıdan Alex Oxlade-Chamberlain kaydetti.

Maçta en çok konuşulan isim ise verdiği kararlardan dolayı hakem Atilla Karaoğlan oldu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da hakemi ciddi anlamda eleştirdi.

"Hakem Fenerbahçe'nin kazanmasını istemedi"

Çakar, Karaoğlan'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçeliler dua etsin VAR diye bir teknoloji var. Bugün VAR olmasa, Beşiktaş maçı kazanırdı ya da Fenerbahçe kazanamazdı. Hakem istemedi Fenerbahçe'nin kazanmasını. Szymanski'nin pozisyonunu görmüyorsanız başka bir şey vardır.



Tayfur'un pozisyonunda yandaki Beşiktaşlı oyuncuyu nasıl görmüyorsun? VAR uyardıktan sonra 'Ben ne halt ettim' diye düşündü. Öyle bir baskı altındaki hakemler sağlıklı düşünemiyorlar artık."