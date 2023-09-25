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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarının oynadığı akşam ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında çarpıcı iddialarda bulundu.

Eline bir CD geçtiğini belirten Çakar, CD'de kimin şampiyon yapılacağının konuşulduğunu belirtti.

"Bela bir iş"

Elime bir CD geçti. CD'deki konuşmada 3 kişi var. 3 kişinin kim olduğuna emin değilim, sesler birbirine benzer. Kriminolojik bir inceleme yaptırıp yaptırmamaya daha vermedim. Çünkü çok bela bir iş.

"Ortam dinlemeyle ele geçirilmiş"

Çakar olay yaratan iddiasının devamında şunları söyledi:

Düşün; sen (Rasim Ozan Kütahyalı), ben, Ertem bir gün hamamda ya da gizli bir villada ortam dinlemesiyle üçümüzün konuşmaları... Örneğin Ertem diyor ki, 'Ağabey bu sene Galatasaray'ı şampiyon yapacağız. Al sana 100 dolar, sana 150 dolar' gibi korkunç, Türkiye'yi içinden patlatacak bir telefon trafiği gizli kayıtla, ortam dinlemeyle ele geçti. Eğer ben istersem bu lig bitmez."