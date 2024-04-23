Ahmet Çakar'dan çarpıcı paylaşım: Fenerbahçe'ye tezgah kuruldu Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Sivasspor - Fenerbahçe maçında kırmızı-beyazlıların kazandığı penaltının VAR kayıtları sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 33. haftası dün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın tamamlanmasının ardıdan Türkiye Futbol Federasyonu, ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR incelemesinin ardından verilen penaltı pozisyonunun kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları

Müsabakanın 87. dakikasında sarı-lacivertli takımın 2-1 olduğu anlarda Sivassporlu oyuncu Rey Manaj'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonla ilgili paylaşılan kayıtlarda şu ifadeler kullanıldı:

VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."



Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."



AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."



Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."



VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."



Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."



VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."



Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."



VAR: "Onaylıyorum."

"Tam tezgah"

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Sivasspor'un kazandığı penaltının VAR kayıtları sonrası sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımı: