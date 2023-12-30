Ahmet Çakar: Maçtan önce Atatürk bu arkadaşların aklına gelmedi mi

ensonhaber.com

Suudi Arabistan'da oynanması beklenen Süper Kupa finali iptal edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk hassasiyeti nedeniyle oynanmayan karşılaşma hem ülkemizde hem de dış basında oldukça tartışıldı.

Suudi yetkililerin Atatürk tişörtünün yanı sıra İstiklal Marşı'nı kabul etmediği iddiaları ise Türk spor yorumcuları tarafından değerlendirildi.

"Suudi Arabistan kendisini Müslüman aleminin lideri konumuna koyuyor"

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, attığı bir tweet'le kulüplere yüklendi.

Şimdi beyler benden daha Atatürkçünüz yok. Ancak bir de gerçekler var futbolun kuralları var. Maçlarda giyinilecek formalarla alakalı FIFA'nın kuralları net. En az 15 gün önceden hangi takımın ne giyeceği bildirilmek zorunda. Maçta ne giyinilip ne giyinilmeyeceğine Suud-i Arabistan değil FIFA karar veriyor. Son gün "ben bunu değil şunu giyineceğim" diyemezsin FIFA bunu kabul etmez. Maçtan önce Atatürk neden bu arkadaşların aklına gelmemiş? En önemli kural: Oyun sırasında kural değiştirilmez.