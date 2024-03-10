Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Hakemi sindirdiler Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Pendikspor maçının devre arasında Mert Hakan Yandaş ve Kadir Sağlam arasında yaşanan diyaloğun ardından "İkinci yarı sindi, korktu ve maçı Pendikspor'dan alıp Fenerbahçe'ye verdi. Utanmalısınız..." dedi.

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Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi Kadir Sağlam arasındaki diyalog dikkat çekti.

Devre arası düdüğünün çalmasının ardından hakem Kadir Sağlam'ın yanına giden Mert Hakan'ın "Hocam dikkatli ol. Dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.

Eski hakem Ahmet Çakar, "İlk yarı bitiminde Mert Hakan Yandaş tarafından 'Akıllı ol, buradan çıkamazsın' diye tehdit edilen şerefli Türk hakemi Kadir Sağlam ikinci yarı sindi, korktu ve maçı Pendikspor'dan alıp Fenerbahçe'ye verdi. Utanmalısınız..." yorumunu yaptı.