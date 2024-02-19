Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemiyor Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 yendiği mücadele boyunca ev sahibi ekinin kötü oyun oynaması tecrübeli yorumcu Ahmet Çakar'ın hedefinde yer aldı. Başkent temsilcisinin çalıştırıcısı Emre Belözoğlu'nu sert bir dille eleştiren Çakar'ın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü, kendi evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, eski takımı Fenerbahçe'nin hedefindeydi.

'Bilerek' kötü mücadele etmekle suçlanan genç çalıştırıcıya ünlü yorumcu Ahmet Çakar da sert sözlerle yüklendi.

"Pamuk gibi oynadılar"

Emre Belözoğlu utanmalıdır. Tekrar söylüyorum. Emre Belözoğlu utanmalısın. İlhan Palut. Seninle gurur duyuyorum evlat. Şampiyonluğa oynayan takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray. 2 deplasman. Biri Rize. Biri Ankara. Tüm spor kamuoyuna soruyorum. Bir maç 3-1. Bir maç 3-0. Futbolcuların kenardaki teknik yönetimi motivasyonu sizde bir şey uyandırdı mı? Rize ısırıyor atlıyor. Öne geçtiler. 46'da 47'de golü yememiş olsalardı maçı kaybetmeyebilirlerdi. Bugün Ankaragücü'nü seyrettim. Ankaragücü takım tarihinde benim hakemlik yaptığım yıllar dahil olmak üzere 4 büyüklere karşı ilk defa bu geceki gibi pamuk gibi oynadılar.

"Emre sanki anaokulu öğretmeni gibiydi"

Kenarda Emre'yi görüyorum. Sanki anaokuluna yeni atanmış bir öğretmen. Anaokulundaki çocukları kırmamak için oğlum kızım dersin ya... Kenarda zıp zıp zıplayan, Halil Umut Meler'in dövülme olayında baş sorumlu değil ama kenardan yan oyuncu olarak sorumluluk taşıyan adam, bu akşam pamuk gibi. Ankaragücü sanki çift kale antrenman maçına çıkmış...

"Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorsa ben de Bayan Ahmet'im"

Öte yandan Ahmet Çakar, büyük bir iddiada bulundu.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi İsmail Kartal'ın şampiyon yapmasını istemediğini öne süren ünlü yorumcu, "Yıllar sonra sarı-lacivertli takımı zafere ulaştıran hoca olmak istiyor." diyerek genç çalıştırıcı hakkında çarpıcı sözler sarf etti.