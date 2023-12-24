Ahmet Çakar'dan hakeme tepki: Galatasaray'ın penaltısı verilmedi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 0-0 berabere kaldığı maçın ardından ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Ahmet Çakar, Icardi'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun penaltı ve kırmızı kart olduğunu ifade etti.

Alexander Djiku'nun Mauro Icardi'ye top oyundayken yumruk-tokat karışımı hareketin karşılığı net bir penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. Fenerbahçe hakemle aldığı 1 puana şükretmeli.

Ne olmuştu?

Derbide dakikalar 24'ü gösterdiğinde Fenerbahçe ceza alanında Alexander Djiku ile girdiği mücadelenin ardından yerde kalan Mauro Icardi kısa süreli bir sakatlık yaşadıktan sonra tedaviye ihtiyaç duymadan ayağa kalktı.

Galatasaray cephesi pozisyonu itiraz ederken hakem oyunu sürdürdü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Galatasaray cephesinden tepki

Yaşanan bu pozisyonun ardından ise sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan hakem Arda Kardeşler'e büyük tepki gösterdi.

Galatasaraylılar, pozisyonun penaltı olması gerektiğini savundu.