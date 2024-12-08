Ahmet Çakar'dan olay paylaşım! Sivasspor kalecisi tarih yazıyor
Haber Merkezi

Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının sona ermesiyle birlikte eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan olay bir paylaşım geldi.

Çakar, Sivasspor kalecisi Djordje Nikolic'in gösterdiği performansı eleştirdi.

"SORU İŞARETLERİ YARATAN MÜTHİŞ BİR PERFORMANS"

Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı:

Sivasspor kalecisi Nikolic tarih yazıyor başta ben olmak üzere herkesin kafalarında soru işaretleri yaratan müthiş bir performans.

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Emre Çalışkan
Editor