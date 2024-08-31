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Ahmet Çakar'dan olay sözler: Bu gece rahatsız kere rahatsızım

Ahmet Çakar'dan olay sözler: Bu gece rahatsız kere rahatsızım Adana Demirspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği maçta yediği hatalı gol sonrası büyük üzüntü yaşayan 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer için ünlü yorumcu Ahmet Çakar dikkat çeken sözler sarf etti.