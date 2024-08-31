Ahmet Çakar'dan olay sözler: Bu gece rahatsız kere rahatsızım
Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmanın 9. dakikasında 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer'in hatası pahalıya mal oldu.

Kerem Aktürkoğlu büyük hatayı değerlendirip skoru 1-0'a taşıdıktan sonra da üst üste goller buldu.

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"ÇOK TUHAF..."

Devre arasında maçı değerlendiren ise şu ifadeleri kullandı:

Bu gece rahatsız kere rahatsızım. Adana Demirspor’un yediği ilk gol çok tuhaf, ikinci gol biraz tuhaf…

Bu sözler sonrası sosyal medyada da büyük bir tartışmanın fitili ateşlenirken Galatasaray zorlu deplasmandan 5-1'lik skorla ayrıldı.