Ahmet Çakar'dan olay sözler: FIFA bu işe el atmalıdır

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Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından eski hakem Ahmet Çakar'dan olay yaratacak bir paylaşım geldi.

Eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'deki hakem kararlarını eleştirirken, FIFA'nın duruma el koyması gerektiğini vurguladı.

"Türk hakemliğinin iflas gecesi"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Türk hakemliğinin iflas gecesi. FIFA duruma el koymalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler." dedi.

"Haksız penaltı"

Ahmet Çakar ayrıca şunları söyledi:

Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Vinicius, yan hakemin suratına bakarak defalarca "F... O.." demesine rağmen, sahada kalmıştır. Antalyaspor katledilmiştir. Türk futbolu çürümüş, maalesef mafyalaşmış hale gelmiştir!