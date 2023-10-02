Ahmet Çakar'dan olay sözler: TFF Başkanı yüreği varsa beni dava etsin

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Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

"Fenerbahçe lehine hata olunca sinirleniyor"

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe lehine hakem hatası olduğunda küplere biniyor." diyen Çakar, geçen sezonki tartışmalı Başakşehir-Fenerbahçe maçını anlattı.

"Geçen sezon Başakşehir'i son dakikalarda attığı gollerle 2-1 Fenerbahçe yenmişti. Büyükekşi o maçtan sonra delirmiş." diyen Çakar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Galatasaray lehine hata yapıldığında ise 'Hakem ne güzel yönetti gördünüz mü' diyormuş. MHK içinden biriyle bizzat yediğim yemekte anlattı bunları. Yüreği varsa Büyükekşi bana dava açar. Yemek yediğim restorana, saate, bana söyleyen kişiye kadar açıklarım.