Ahmet Çakar'dan olay yorum: Abdülkerim'in pozisyonu kırmızımsı duruyor Eski hakem olan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

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Galatasaray sahasında Kasımpaşa’yı Zaha’nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Maç sonu eski hakem ünlü yorumcu Ahmet Çakar, flaş bir göndermede bulundu.

Beyaz TV'de ve Sabah Gazetesi'nde yorumculuk yapan Çakar, şunları söyledi:

Galatasaray dün 3 puanı aldı ama ondan daha önemlisi, Muslera'yı kaybetti. Ne kadar süre kaybettiğini bilemiyoruz. Daha ilk yarıda tüm kontrol Galatasaray'daydı. Fazla pozisyon üretemediler ama Zaha'nın dinamizmi ve attığı mükemmel bir gol vardı. İkinci yarıda da Zaha'nın golü Galatasaray'ı rahatlattı diyecektik ki aksilikler arka arkaya geldi. Muslera sakatlandı, ardından Kasımpaşa'yı maçta tutan golü geldi.

"Kırmızımsı görünüyor"

Gelelim hakeme diyeceğim ama önce yayıncı kuruluşa gelmek lazım. İkinci yarıda taç çizgisi üzerinde Abdülkerim'in Kasımpaşalı oyuncuya bir darbesi var. Yavaş çekim göstermediler, tekrar etmediler. Kırmızımsı görünüyor ama bir kez daha görmediğimiz için fazla yorum yapamıyoruz.

"Penaltı olabilir"

Arda Kardeşler'den çok iyi bir performans görmedim. Mesela ikinci yarıda Kasımpaşa'nın, Galatasaray'ın attığı golün hemen öncesinde penaltı beklediği bir pozisyon var. Nelsson itiyor mu, Gomis kendini mi bırakıyor? Bunu da farklı açılardan göremedik.

"Kötü niyetli olsam hakemler örgüt kurmuş diyeceğim"

Kötü niyetli olsam, illegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri bunun üyesi, yayıncı kuruluşun içine de sızmışlar diyeceğim ama demiyorum. Abdülkerim'in rakibine yaptığı hareket kırmızı mı, sarı mı Türkiye göremedi. VAR gördü ki 'Kırmızı değil' deyip davet etmedi. Peki VAR gördüyse 85 milyonluk Türkiye bu pozisyonun tekrarını niye görmedi?

Ünlü yorumcunun bu sözleri sosyal medyada da viral oldu.