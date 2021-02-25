Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e 'telekulak' iması

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'in şikayeti sonrası ifadeye çağrıldığını açıklarken, Dilmen'le ilgili 'telekulak' göndermesinde de bulundu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'in kendisini şikayet ettiğini ve ifadeye çağrıldığını belirtti.

Çakar, "Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağırıldık. Güya o şahsa hakaret etmişim. Ama opera daha yeni başlıyor. Brodway deki 'Fantom of the TELEKULAK' adlı operamızın gala gecesine herkes davetlidir" diye yazdı.

ÇAKAR, "CEMAAT, FENERBAHÇE'DEN DAHA BÜYÜK BİR ÖRGÜTTÜR" DEMİŞTİ

Telekulak göndermesiyle FETÖ'nün tapelerini anımsatan Ahmet Çakar'ın şike davası döneminde, "Cemaat Fenerbahçe'den daha büyük bir örgüttür. Bu tutuklamaları cemaatin üzerine yıkmak vicdansızlığın en büyüğüdür." sözleri akıllara geldi.

ÜÇOK'UN AHMET ÇAKAR HAKKINDAKİ YORUMU

O dönem FETÖ kumpasını savunan Çakar'ın sözlerini, kumpasın mağdurlarından Eski Hava Kuvvetleri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok da Cumhuriyet'e verdiği röportajda dile getirmişti.

Üçok, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Bence en ilginç suçlamalar Ahmet Çakar için yapılmıştı. Ahmet Çakar’ın yaptığı bazı konuşmaları suç duyurusuna konmuştu. Mesela, “Cemaat Fenerbahçe’den daha büyük bir örgüttür. Bu tutuklanmaları cemaatin üzerine yıkmak vicdansızlığın en büyüğüdür. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü Hizmet Gönüllüleri olarak Fethullah Gülen hareketidir. Mehmet Ekinci suçsuz derse yer yerinden oynar, Ergenekon, Balyoz tartışılır. Aziz Yıldırım eğer Fethullah Gülen hareket grubunu kastediyorsa bu çok ciddi bir bölücülüktür. Keşke hepsi masum olsaydı da delinin biri şike romanı yazmış olsaydı, çırılçıplak gay taklidi yapaydım” gibi ifadeleri yer alıyor."

AHMET ÇAKAR, DİLMEN'İ FETÖ TAPELERİ İLE Mİ TEHDİT ETTİ

Şike kumpası davasında Rıdvan Dilmen'in adı da dinleme tapelerinde geçmiş, ancak Dilmen'e tapeler nedeniyle herhangi bir ceza verilmemişti.

Çakar'ın bununla ilgili neler söyleyeceği ise merak konusu.

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