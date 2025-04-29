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Haber Merkezi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor.

Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin önünde 5 puanla ilk sırada bulunuyor.

Ligin bitmesine 5 hafta kala eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarıyla ilgili tahminlerde bulundu.

"KAYSERİSPOR VE GÖZTEPE'YLE BERABERE KALIR"

Beyaz TV'de konuşan Çakar, "Galatasaray Sivas'ı yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. RAMS Başakşehir'i yener. 88 puan eder." dedi.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Fenerbahçe'nin kalan maçlarıyla ilgili de Çakar, "Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener. RAMS Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon, ben öyle düşünüyorum." dedi.