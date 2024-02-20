Ahmet Çakar'dan tarihi itiraf: Yaptığım hata yüzünden Galatasaray şampiyon oldu 1996 yılındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hatalı karar verdiğini itiraf eden Ahmet Çakar, elindeki bardağı kırmasıyla gündem oldu.

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ensonhaber.com

Ekranların sevilen futbol programı Beyaz Futbol'un pazartesi günleri yayınlanan versiyonu olan Derin Futbol'da da olaysız gün yok.

Eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, geçmişe dair yaptığı itirafla sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü yorumcu, 1996 yılında yönettiği Beşiktaş-Galatasaray derbisindeki penaltı kararında hatalı olduğunu yıllar sonra itiraf etti.

Çakar, o dönemde verdiği ve Beşiktaş cephesinin "Şampiyonluğa mâl olan hakem kararı" diye lanse ettiği penaltı kararını izlediğinde, penaltının aslında olmadığını fark ettiğini belirtti. Ancak o an sahada Alpay Özalan'ın Hakan'ı çektiğini gördüğünü ifade etti.

"Penaltı kaçsın istedim"

Çakar'ın dikkat çeken itirafı ise penaltı anındaydı:

Hagi'nin kaçırmasını istedim. İnşallah kaçırır dedim...

Çay bardağını fırlattı

Canlı yayında gelen penaltı itirafı sonrası yeni bir itirafta bulunan Çakar, Hagi'nin penaltıyı kullanırken ilk defa bir futbolcunun penaltıyı kaçırmasını istediğini söyledi.

Çay bardağını fırlatarak duygularını ifade eden Çakar'ın o anları, sosyal medyada gündem oldu.