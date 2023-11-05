Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e sert eleştiriler

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçın ardından Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.

"Maçın içine etti Zorbay Küçük"

Çakar açıklamalarında,

"Hakem, Trabzonspor'a verdiği ve vermediği kararlarla ağır hasar vermiştir. Hakem ve TFF dua etsin Trabzon maçı kazandı. Maç 3-3 bitseydi Trabzon'da haklı olarak millet yürüyüşlere başlamıştı.



Zorbay Küçük'ün kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. MHK'ye, TFF'ye, hakem arkadaşlarına güvenmiyor. Bunun içinde yeteneksiz de var tecrübesizlik de var. Maçın içine buram buram etti Zorbay Küçük.



Trabzonspor, hakeme rağmen Fenerbahçe'nin süksesini bozdu. Hepsi hata, birçok kararı hatalı!