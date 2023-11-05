Ahmet Çakar'dan Zorbay Küçük'e sert eleştiriler

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçın ardından Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.
"Maçın içine etti Zorbay Küçük"
Çakar açıklamalarında,
"Hakem, Trabzonspor'a verdiği ve vermediği kararlarla ağır hasar vermiştir. Hakem ve TFF dua etsin Trabzon maçı kazandı. Maç 3-3 bitseydi Trabzon'da haklı olarak millet yürüyüşlere başlamıştı.
Zorbay Küçük'ün kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. MHK'ye, TFF'ye, hakem arkadaşlarına güvenmiyor. Bunun içinde yeteneksiz de var tecrübesizlik de var. Maçın içine buram buram etti Zorbay Küçük.
Trabzonspor, hakeme rağmen Fenerbahçe'nin süksesini bozdu. Hepsi hata, birçok kararı hatalı!
"Fenerbahçe yatsın kalksın Zorbay Küçük'e dua etsin"
"Hiçbir derbide bu geceki kadar bir takımın bilerek veya bilmeyerek kollandığına ve diğer takımın bu kadar ezildiğine şahit olmadım. 4 tane majör hata var!
Onuachu'nun golü, gol. Enis Destan'ın attığı gol, babalar gibi gol. Fenerbahçe yatsın kalksın Zorbay Küçük'e teşekkür etsin. Normal şartlarda Osayi, Adana Demirspor maçında oynamayacaktı. Balıklama atıyor kendini."
ifadelerini kullandı.
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