Ahmet Çakar'ın kehaneti: Fenerbahçe 8 puan farkla şampiyon olacak

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 yendiği mücadele sonrası Beyaz Futbol programında ünlü yorumcu Ahmet Çakar, bomba bir kehanette bulundu.
Çakar, sarı-lacivertlilerin sezonu en yakın rakibine 8 puan fark atarak şampiyon bitireceğini söyledi.
Ahmet Çakar canlı yayında bir kağıda, "Vallahi şampiyonu açıklıyorum." diyerek Fenerbahçe'nin adını yazdı ve en yakın rakibine 8 puan fark atacağını belirtti.
Ertem Şener'in canlı yayında kağıdı ekranlara göstermesinin ardından yorumcular kahkahalara boğuldu.
"Fenerliler rahat olun"
Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya giren farenin gelincik olduğunu iddia eden Ahmet Çakar, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.
Çakar, "Fenerliler rahat olun. Gelincik operasyonu bu gece itibarıyla Samsun'da başlamıştır." dedi.