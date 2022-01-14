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    Ahmet Çalık, Beşiktaş maçında anıldı

    Ahmet Çalık, Beşiktaş maçında anıldı

    Beşiktaş-Gaziantep FK maçında, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, 6. dakikada anıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2022 - 20:21
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 20:27
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    Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.

    Çalık'ın vefatı tüm sporseverleri hüzne boğmuştu. Ahmet Çalık, Beşiktaş-Gaziantep FK maçında da unutulmadı.

    AHMET ÇALIK UNUTULMADI

    Ahmet Çalık'ın 6 numaralı formayı giymesi nedeniyle, maçın 6. dakikasında anıldı.

    Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'in topu dışarı atmasıyla futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar Ahmet Çalık'ı andı.

    Ahmet Çalık, Beşiktaş maçında anıldı #1

    Ahmet Çalık, Beşiktaş maçında anıldı #2

    Ahmet Çalık, Beşiktaş maçında anıldı #3

    Ahmet Çalık, Beşiktaş maçında anıldı #4

    Ahmet Çalık, Beşiktaş maçında anıldı #5

    Ahmet Çalık, Beşiktaş maçında anıldı #6(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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