Ahmet Çalık için başsağlığı mesajları

Kulüpler ve futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.

Süper Lig 'de Konyaspor forması giyen Ahmet Çalık, bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Milli futbolcunun vefat haberinin ardından başsağlığı mesajları yayınlandı.

ARDA TURAN

OKAY YOKUŞLU

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

SERGEN YALÇIN

OZAN TUFAN

TFF

A Milli Takımımızda da forma giyen, İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

MUHARREM KASAPOĞLU

Milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi ve Konyaspor camiası olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.

KONYASPOR

Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.

GALATASARAY

Eski futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

TRABZONSPOR

İttifak Holding Konyaspor’un milli oyuncusu Ahmet Çalık’ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.

BEŞİKTAŞ

Konyaspor’un futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE

Ankara’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

BAŞAKŞEHİR

İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çalık’a Yüce Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, yakınları, İttifak Holding Konyaspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.