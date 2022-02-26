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    Ahmet Çalık unutulmadı

    Ahmet Çalık unutulmadı

    Geçtiğimiz aylarda elim bir trafik kazası sonucunda ebediyete uğurlanan Ahmet Çalık, 28. doğum gününde anıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 11:40
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    Konyaspor Kulübü, Ahmet Çalık'ın doğum gününü unutmadı. Başarılı futbolcu 11 Ocak'ta geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti.

    "KAVUŞMALARIMIZ MAHŞERE KALDI"

    Yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından oyuncunun doğum gününde duygusal bir video yayınladı.

    Yapılan paylaşımda, "Kavuşmalarımız mahşere kaldı. İyi ki doğdun." ifadeleri kullanıldı.

    Konyaspor'dan duygusal Ahmet Çalık videosu - İZLE

    AHMET ÇALIK UNUTULMADI

    Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter adresi de Ahmet Çalık'ı unutmadı.

    Ahmet Çalık unutulmadı #1


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