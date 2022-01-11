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- Ahmet Çalık'ın aracından Konyaspor atkısı çıktı
Ahmet Çalık'ın aracından Konyaspor atkısı çıktı
Ankara yolunda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın arabasında, Konyaspor atkısı bulundu.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 13:21
- Güncelleme : 11.01.2022 - 13:35
Konyaspor'un 27 yaşındaki başarılı stoperi Ahmet Çalık, Ankara Niğde yolunda trafik kazası geçirdi.
Nikah öncesi nişanlısıyla fotoğraf çektirmek için yola çıkan Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken aracının kontrolünü kaybetti.
Çalık'ın kontrolünü kaybettiği araç, defalarca takla attı. Kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 600 metre sürüklenen araç, şarampolden aşağı yuvarlandı.
Aracın içinde tek olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.
ARACINDAN KONYASPOR ATKISI ÇIKTI
Çalık'ın aracının yanında soruşturma işlemlerini sürdüren ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.
Ahmet Çalık'ın aracı, kaza yaptığı Gölbaşı Hacılar mevkisindeki olay yerinden kaldırıldı. Çalık'ın aracının içindeki Konyaspor atkısı ise dikkatlerden kaçmadı.