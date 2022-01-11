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    Ahmet Çalık'ın aracından Konyaspor atkısı çıktı

    Ahmet Çalık'ın aracından Konyaspor atkısı çıktı

    Ankara yolunda geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın arabasında, Konyaspor atkısı bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 13:35
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    Konyaspor'un 27 yaşındaki başarılı stoperi Ahmet Çalık, Ankara Niğde yolunda trafik kazası geçirdi.

    Nikah öncesi nişanlısıyla fotoğraf çektirmek için yola çıkan Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken aracının kontrolünü kaybetti.

    Çalık'ın kontrolünü kaybettiği araç, defalarca takla attı. Kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 600 metre sürüklenen araç, şarampolden aşağı yuvarlandı.

    Aracın içinde tek olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Ahmet Çalık ın aracından Konyaspor atkısı çıktı #1

    ARACINDAN KONYASPOR ATKISI ÇIKTI

    Çalık'ın aracının yanında soruşturma işlemlerini sürdüren ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

    Ahmet Çalık'ın aracı, kaza yaptığı Gölbaşı Hacılar mevkisindeki olay yerinden kaldırıldı. Çalık'ın aracının içindeki Konyaspor atkısı ise dikkatlerden kaçmadı.

    Ahmet Çalık ın aracından Konyaspor atkısı çıktı #2

    Ahmet Çalık ın aracından Konyaspor atkısı çıktı #3

    Ahmet Çalık ın aracından Konyaspor atkısı çıktı #4

    Ahmet Çalık ın aracından Konyaspor atkısı çıktı #5


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