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Ahmet Çalık’ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

Ahmet Çalık’ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi

Futbolcu Ahmet Çalık’ın cenazesi ailesi ve sevenlerinin gözyaşları ile otopsi yapılmak üzere hastaneden adli tıpa gönderildi.