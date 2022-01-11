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- Ahmet Çalık’ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi
Ahmet Çalık’ın cenazesi gözyaşları içinde adli tıpa gönderildi
- İHA
- 11.01.2022 - 15:04
- Güncelleme : 11.01.2022 - 15:14
Konyaspor forması giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, sürücülüğünü yaptığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Şarampole uçan araç metrelerce sürüklenip takla atarak savrulmasının ardından durmuştu.
Kazanın sonrasında çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak metrelerce savrulan Çalık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Genç futbolcunun cenazesi, en yakın hastane olan Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi gönderilmişti. Çalık’ın ailesi, yakın arkadaşları ve sevenleri hastanede gözyaşına boğuldu.
Çalık’ın cenazesi, Keçiören Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere cenaze arabasına koyulduğu sırada feryatlar yükseldi, ailesi ayakta durmakta zorlandı.