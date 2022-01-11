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    Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları

    Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları

    Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 12:17
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    Türk sporu bugün kötü bir haberle sarsıldı. Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

    AİLESİNİ ZİYARETE GİTMİŞTİ

    Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ahmet Çalık, ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya gitmişti.

    27 yaşındaki oyuncu, Konyaspor'un antrenmanına katılmak için dönüş yolundaydı. Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken aracının kontrolünü kaybetti.

    Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları İZLE

    600 METRE SÜRÜKLENDİ

    Çalık'ın kontrolünü kaybettiği araç, defalarca takla attı. Kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 600 metre sürüklenen araç, şarampolden aşağı yuvarlandı.

    Aracın içinde tek olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Ahmet Çalık ın hayatını kaybettiği kazanın detayları #1

    Ahmet Çalık ın hayatını kaybettiği kazanın detayları #2

    Ahmet Çalık ın hayatını kaybettiği kazanın detayları #3


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