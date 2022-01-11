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    Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri

    Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri

    Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 15:25
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    Konyaspor'un 27 yaşındaki başarılı stoperi Ahmet Çalık, Ankara Niğde yolunda trafik kazası geçirdi.

    Nikah öncesi nişanlısıyla fotoğraf çektirmek için yola çıkan Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken aracının kontrolünü kaybetti.

    Çalık'ın kontrolünü kaybettiği araç, defalarca takla attı. Kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 600 metre sürüklenen araç, şarampolden aşağı yuvarlandı.

    Aracın içinde tek olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri İZLE

    KAZA GÖRÜNTÜLERİ

    Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çalık'ın aracının şarampole yuvarlandığı görüntüler, kameralara böyle yansıdı.

    Ahmet Çalık ın kaza görüntüleri #1

    Ahmet Çalık ın kaza görüntüleri #2


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