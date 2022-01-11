- Haberler
- Futbol Haberleri
- Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri
Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 14:18
- Güncelleme : 11.01.2022 - 15:25
Konyaspor'un 27 yaşındaki başarılı stoperi Ahmet Çalık, Ankara Niğde yolunda trafik kazası geçirdi.
Nikah öncesi nişanlısıyla fotoğraf çektirmek için yola çıkan Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken aracının kontrolünü kaybetti.
Çalık'ın kontrolünü kaybettiği araç, defalarca takla attı. Kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 600 metre sürüklenen araç, şarampolden aşağı yuvarlandı.
Aracın içinde tek olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ahmet Çalık'ın kaza görüntüleri İZLE
KAZA GÖRÜNTÜLERİ
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çalık'ın aracının şarampole yuvarlandığı görüntüler, kameralara böyle yansıdı.