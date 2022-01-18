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    Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar

    Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar

    Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın Kuran-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 15:17
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    Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un deneyimli oyuncusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirmişti.

    27 yaşındaki oyuncunun vefatı tüm sevenlerini hüzne boğmuştu.

    Ligde oynanan maçlarda da Çalık unutlmamış, sahaya karanfil atılarak taraftarlarca anılmıştı.

    Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar İZLE

    KUR'AN-I KERİM OKUDUĞU ANLAR

    Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından kendisiyle ilgili bir video ortaya çıktı.

    Videoda Çalık'ın önünde bulunan Kur'an-ı Kerim'i okumak için hazırlandığı anlar kameraya yansıdı.

    O anlar birçok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Ahmet Çalık ın Kur an-ı Kerim okuduğu anlar #1

    Ahmet Çalık ın Kur an-ı Kerim okuduğu anlar #2


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