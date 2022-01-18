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Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar
Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın Kuran-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 15:11
- Güncelleme : 18.01.2022 - 15:17
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un deneyimli oyuncusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirmişti.
27 yaşındaki oyuncunun vefatı tüm sevenlerini hüzne boğmuştu.
Ligde oynanan maçlarda da Çalık unutlmamış, sahaya karanfil atılarak taraftarlarca anılmıştı.
Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar İZLE
KUR'AN-I KERİM OKUDUĞU ANLAR
Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından kendisiyle ilgili bir video ortaya çıktı.
Videoda Çalık'ın önünde bulunan Kur'an-ı Kerim'i okumak için hazırlandığı anlar kameraya yansıdı.
O anlar birçok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.