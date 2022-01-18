Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın Kuran-ı Kerim okuduğu görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un deneyimli oyuncusu Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirmişti.

27 yaşındaki oyuncunun vefatı tüm sevenlerini hüzne boğmuştu.

Ligde oynanan maçlarda da Çalık unutlmamış, sahaya karanfil atılarak taraftarlarca anılmıştı.

Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar İZLE



KUR'AN-I KERİM OKUDUĞU ANLAR

Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından kendisiyle ilgili bir video ortaya çıktı.

Videoda Çalık'ın önünde bulunan Kur'an-ı Kerim'i okumak için hazırlandığı anlar kameraya yansıdı.

O anlar birçok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.