Ahmet Nur Çebi: 8+3 kuralı kulüplere zarar veriyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, giden yerli futbolcuların yerine yenisini almak istediklerini ancak 8+3 kuralı nedeniyle piyasanın çok pahalı olduğundan yakındı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer çalışmaları, altyapıdan yetiştirdikleri oyuncular, yabancı kuralı, hakemler ve birçok konuda açıklamalar yaptı.

Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Çebi, "Değerini bulup gitmek isteyene 'Kal' diyemeyiz." açıklamasını yaptı.

İşte Çebi'nin sözlerinden göze çarpanlar...

"Bir futbolcuyu başkan değil menajer pazarlar. Bir futbolcu para ediyorsa onun talibi vardır. Tüm kulüpler artık teknolojilerden yararlanarak futbolcuların performanslarını izliyorlar. Adam kötü değilse herkes kapınızı çalıyor. Emirhan, Rıdvan gibi. Bunu kongre üyelerimiz ve taraftarlarımız düşünmeli. Bizler iyi işler yapıyoruz. Geldiğimizden bu yana ve bu dönem özellikle bunların olmaması için neredeyse ücretlerinin gerçek değerleriyle sözleşmeler yapıldığı görülmektedir."





"Beşiktaş'ı temsil etmeleri büyük kazanç"

"Altyapıdan bir çocuğu başarıya yönlendirebilecek en önemli etken onların önüne koyduğumuz hedeftir. Beşiktaş’ta top oynadıklarını, oynayacaklarını bildikleri takdirde daha istekli ve hırslı olacaklardır. Bu sebeple alt yapıdan gelen oyuncular değerini bulduğu zaman ve kendileri de gitmek istiyorlarsa önlerini açmamız gerekir ki arkadan gelen diğer gençlerimizin de önünü açmış olalım. Oyuncu istekli ve mutlu olmalı aksi halde kontrat ve içindeki maddeler bir şey ifade etmez. Alt yapıdan gelen çocuklarımızın yıllarca forma giymesinin diğer genç kardeşlerimin yolunu kapatacağını biliyoruz. Bu sebeple alt yapıdan A takıma gelmeli orada kendilerini göstermeli. Hem kendilerini hem Beşiktaş’a kazanç sağlamaları ve gittikleri yerde ülkemizi ve Beşiktaş’ı iyi temsil etmeleri çok büyük kazançtır."

"Rıdvan 'hayallerim var' dedi"

"‘Rıdvan hayallerim var başkan bana müsaade et’ dedi. Tercihim bir süre Beşiktaş’ta top oynamasıydı ama gitmek isteyene ‘dur’ demek hem kulübe hem futbolcuya zarar verir. Futbolcu hayallerinin peşinde koşmak istiyorsa buna engel olmak hiç kimseye kazanç sağlamaz."





"Bu sene şampiyonuz"

"Bu sezon şampiyon biz oluruz. Beşiktaş’ın bu sene 120. yılı. Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılı. Tüm takımlar Cumhuriyetimizin takımlarıdır. Hepsi arzulu istekli. Bu sene ipi biz göğüslemeyi çok istiyoruz. Şu anda da Beşiktaş’ta bazı muhalif grupların fazla fuzuli konuştuklarını; kasıtlı, art niyetli, provokatif davrandıklarını görüyoruz. Ama bunlar bizi caydırmaya yetmez. Beşiktaş’a hizmet etmekten bizi alıkoyamayacaktır."

"8+3 kuralı zarar veriyor"

“Özellikle bu transfer döneminde yabancıda 8+3 kuralının kulüplere zarar verdiği gibi Türk futboluna bir katkısı olmadığı görülmekte. Yerli futbolcuya hak etmediği bonservisi isteyen kulüpler olduğu gibi futbolcuların da rehavet içinde olup ‘Nasıl olsa sahada 3 yerli oynuyor’ diye rekabet etmedikleri ve çok çalışmaya ihtiyaç duymadıklarını görüyoruz."