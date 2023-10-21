Ahmet Nur Çebi aday olacak mı? Derbi mağlubiyeti sonrası flaş gelişme Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyeti sonrası Ahmet Nur Çebi cephesinden de haberler gelmeye başladı. Siyah-beyazlıların başkanı, seçimlerde aday olmayabilir.

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Beşiktaş'ta 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası gündemdeki kongreyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından Tevfik Yamantürk ve Emre Kocadağ da başkanlık için aday olmaya hazırlanıyor.

Ahmet Nur Çebi aday olmayacak

Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulunda yer alan ve Çebi dönemi boyunca etkili konumda yer alan Emre Kocadağ'ın adaylığı dikkat çekti.

Emre Kocadağ'ın adaylığı sonrası Ahmet Nur Çebi'nin başkanlık yarışından çekileceği düşünülüyor.