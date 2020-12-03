Ahmet Nur Çebi: Atiba ne zaman isterse imzalarız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Atiba Hutchinson'ın özel bir futbolcu olduğunu ve istediği zaman sözleşmesini uzatabileceklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yaşayan efsanesi Atiba Hutchinson hakkında konuştu.

"ATIBA ÖRNEK SPORCU"

Çebi, "Atiba çok özel bir futbolcu, ne zaman isterse kontratını kendisi getirip imzalayabilir. Biz ona bu yetkiyi veriyoruz. Atiba bunu hak etti. Yabancı sınırlaması için görüşlerimiz oluyor ben de aynı fikirdeyim. Yabancı sınırının belli bir sınırda kalması gerektiğini biliyorum ama bu sınırlı kalırken gelecek futbolcuların kişiliği ile Türk futboluna örnek olmalarını diliyorum. Atiba gibi futbolcular bunun en güzel örneği." açıklamasını yaptı.