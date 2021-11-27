Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın'la ilgili, "Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, siyah-beyazlıları deplasmanda 4-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.,

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Çebi açıklamasında, "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız." dedi.

Ahmet Nur Çebi: Başarabileceğini görürsek Sergen'le devam ederiz İZLE



"AYAĞA KALKACAK ANLAYIŞ GÖRÜRSEM DEVAM EDERİM"

İstifa hakkında gelen bir soru üzerine Ahmet Nur Çebi: "Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim.

B planını bu saate kadar düşünmedik. Bu tür şeyler olağanüstü durumlardır, olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınabilir.

Geçen sene şampiyon olan arkadaşlarımız bunlardı, kaliteli transferler de yaptık. Bir tutukluk var, hakemlerin yaptığı hatalar var. Bunları görmemezlikten gelmek olmaz. Bize söz verenler hakemlerle ilgili gereğini yapmamışlardır.

Hakemlerle ilgili söylediğim şey, genel bir söylem. Bugün de gereğini yaptılar. Kendilerine göre gereğini yapmışlardır. Bunların hesabı kitabı yapılacak, konuşacağız." ifadelerini kullandı.