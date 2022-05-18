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- Ahmet Nur Çebi, başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu
Ahmet Nur Çebi, başkanlık için adaylık başvurusunda bulundu
- 18.05.2022 - 09:03
- Güncelleme : 18.05.2022 - 09:16
Süper Lig'de bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Beşiktaş, gelecek sezon planlarını şimdiden yapmaya başladı.
Diğer yandan Beşikta'ın gündeminde mayıs ayında gerçekleştirilecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yer alıyor.
Ahmet Nur Çebi yeniden aday
Beşiktaş'ın mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi için kulüp tüzüğünün 35'inci maddesi hükümleri gereğince hazırladığı resmi başvuru dosyasını, Divan Kurulu Genel Sekreterliğine sundu.
22-29 Mayıs tarihlerinde seçim yapılacak
Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
Başkanlık seçimi için yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tekrar gerçekleştirilecek ve siyah-beyazlı kulüp yeni başkanını seçecek.