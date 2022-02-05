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    Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli

    Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli

    Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük görevi için adı geçen Şenol Güneş hakkında konuştu. "Bizim hocamız Karaveli'dir" diyen Çebi, iddiaları net bir dille yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 05.02.2022 - 11:11
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük için gündeme gelen Şenol Güneş iddiaları hakkında konuştu.

    Çebi yaptığı açıklamada, "Neden böyle oluyor bilmiyorum. Defalarca söyledim. Bizim hocamız Önder Karaveli hocamızdır. Biz seviyoruz, mutluyuz. Tavır ve davranışlarını, aldığı sonuçları başarılı görüyoruz. Bu sebeple Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını doğru bulmuyorum." dedi.

    Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli #1

    "BENİM HOCAM ÖNDER KARAVELİ"

    'Bizim hocamız Karaveli'dir' diyen Çebi, "Buradan da net şekilde söylüyorum. Şenol Güneş kıymetli biridir, Beşiktaş'a katkılar vermiştir. Ancak, benim hocam Önder Karaveli. Bitti. Yola onla devam ediyoruz. Lütfen rica ediyorum, o gelecek, bu gelecek diye ekleme çıkarma yapmasın. Beşiktaş'a tabii ki zarar vermek istemiyorlar ama bu görüşler bize zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli #2


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