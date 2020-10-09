Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş için kredi çekti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın geçmişe yönelik borçlarının kapanması için bankadan, toplamda 4 lüks evini ipotekleyerek kredi çekti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından takip altında olan, Avrupa lisansının sürmesi için mali istikrar sağlama zorunluluğu bulunan Beşiktaş’ın, geçmişe dönük kesinleşmiş tüm borçlarını ödemesi gerekiyordu.

Eylül ayı itibarıyla bunu kapatabilmek için nakde ihtiyacı bulunan yönetim yine bankaların kapısını çaldı.

Siyah-beyazlı kulüp, 120 milyon liralık kredi ile tüm geçmiş borçlarını kapatarak yoluna devam etti. Ancak bu operasyon, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin kişisel girişimleriyle oldu.

4 LÜKS EVİ GARANTİ VEREREK KREDİ ÇEKTİ

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ve pandeminin getirdiği mali zorluklardan dolayı nakit akışı iyice düşen Beşiktaş’ın bu krediyi alabilmesi için kefalet gerekiyordu.

Bunun üzerine Başkan Çebi, ikisi annesinin, ikisi de kendisinin üzerine olan toplam 4 lüks evi krediye karşılık ipotek ettirerek, siyah-beyazlıları sıkıntıdan kurtardı.

TESİSLERE TAŞINACAK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımını en kısa sürede ayağa kaldırmak için de devreye girecek.

Siyah-beyazlıların patronu, artık tam gün mesaiyle Ümraniye’de olacak ve işlerini buraya taşıyacak.

Bu şekilde teknik direktör Sergen Yalçın’a destek verecek olan Çebi’nin, akşama kadar BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kalacağı öğrenildi.