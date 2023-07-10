Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş Türk sporunun ağabeyidir Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbolda mücadele edecekleri tüm kulvarlarda başarılı olacaklarına inandığını belirtti. Çebi, siyah-beyazlı kulübün "Türk sporunun ağabeyi" olduğunu ileri sürdü. Çebi'nin sözleri ise taraftar cephesinde 'önce transfer' yorumlarıyla karşılık buldu.

AA

Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer piyasası hareketlenmeye başladı.

Kulüpler yeni sezona iddialı kadrolarla girme hedefindeyken planlamalar bu yönde yapılıyor.

Son şampiyon Galatasaray geçen sezonki kadrosunu koruyup yeni takviyeler yapmayı planlarken, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe de kadrosunu derinleştirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'de dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko sarı-lacivertli formayı giyerken Galatasaray da Mauro Icardi transferinde sona geldi.

Beşiktaş'ta transfer dönemi durgun geçiyor: Taraftar tepkili

Ancak Beşiktaş'ta ise transferde henüz ciddi bir hareket yok.

Hal böyle olunca siyah-beyazlı taraftarlar günden güne sosyal medyada endişelerini dile getirirken yönetime tepki gösteriyor.

Özellikle Beşiktaş'ta transferin başında olan isim olan Ceyhun Kazancı'ya yapılan eleştiriler göz önüne alındığında siyah-beyazlı takımda transfer sezonu henüz beklendiği gibi geçmiyor.

Çebi, kulüp dergisine yazdı

Beşiktaş'ta yaşanan tartışmaların yanı sıra Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin temmuz sayısı için bir yazı kaleme aldı.

Çebi yazısında, futbolda yeni sezon ve amatör branşlardaki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Geride kalan 2022-2023 sezonu için tüm sporcuları ve teknik heyetleri verdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Çebi, şu ifadeleri kullandı:

Birçok branşta planladığımız doğrultuda başarılar elde ettik, bazı branşlarımızda da hedeflerimize ne yazık ki ulaşamadık fakat 120 yıllık çınar Beşiktaş, Türk sporunun ağabeyi olarak ortaya koyduğu azim, mücadele ve Beşiktaş'ın onursal duruşuyla yine örnek olduğumuzu kanıtladı.

"Tüm turnuvaları zirvede tamamlayacağımıza inanıyorum"

Futbolda yeni sezonda tüm kulvarlardaki iddialarını aktaran Çebi, şunları kaydetti:

Sezon başında futbol takımımızın maestrosu Ghezzal'ın sezon geneline yayılan talihsiz sakatlığının takımımızın planlanan oyununda büyük eksiklik yaratması, Ankaragücü maçında takımımızın dinamosu Josef de Souza’nın futbol teröründen arkadaşlarını ve hakemi korumuş olmasına rağmen PFDK’nın asla kabul edilemeyen cezası, kalecimiz Mert'in sahalara tahmin edilen süreden geç dönüşü, sezon başında kurduğumuz kaliteli kadronun dinamiklerini bozan ve sezonun ilk bölümünde istemediğimiz puan kayıplarını yaşamamıza sebep olan ana etkenlerdi. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in yönetiminde ve elbette ki yönetim kurulumuzun desteğiyle 2023-2024 sezonunda katıldığımız tüm turnuvaları zirvede tamamlayacağımıza içtenlikle inanıyor ve camiama şimdiden müjdeliyorum.

"Taraftarımızın Beşiktaş'ımızın itici gücü olacağına inancım tamdır"

Başkan Çebi, yeni sezon kombine biletlerle ilgili yaptıkları ve taraftarın tepkisine neden olan değişikliklere değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

Bir süre sonra yeni kombinelerimizi satışa sunacağız. Artan maliyetler konusunda taraftarlarımızdan anlayış beklediğimizi belirtmek isterim. İmkanlar doğrultusunda olabildiğince makul seviyelere getirebilmek için oldukça çaba gösterdik, hatta rakamları daha da yukarı çıkartmamak için Avrupa kulvarında yapacağımız mücadeleleri seyirden çıkardık ama seyretmek isteyen kombine sahibi taraftarlarımıza alımlarda indirim ve öncelik hakkı tanıyarak yıllık kombine maliyetlerini aşağıda tutmayı sağlamak istedik. Taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi önümüzdeki sezonda da Beşiktaş'ımızın itici gücü olacağına inancım tamdır.

"Sınırlı bütçelerimizle eşit rekabet mümkün olmuyor"

Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün "Türk sporunun ağabeyi" olduğunu ileri sürdü.

Amatör branşlarda şirket ve kurum takımlarıyla rekabetin zorluğuna değinen Çebi, şu şekilde görüş belirtti: