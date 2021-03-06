Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mesut Bakkal'ın kitabında belirttiği "Galatasaray'dan teşvik primi aldım" itirafıyla ilgili TFF'ye yapılan başvurunun reddedildiğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu topantısında açıklamalarda bulundu. Çebi, hakem hatalarıyla ilgili "Hakemler tarafından şampiyonlukların çalındığını düşünüyoruz. Biz bunları Beşiktaş'a yakışır şekilde yönetmek zorundayız." dedi.

"KARIUS DAVASI DEVAM EDİYOR"

"Karius davası devam ediyor. Büyük kaleci diyorlardı, kiralık ücreti hariç 2,5 M€ maaş alıyordu. Şimdi Ersin kardeşim, onun aldığı paranın yüzde 10'nu almıyor. Karius pandemi döneminde buradan basıp kaçıyor ve bizi dava ediyor. Mücadelemize devam ediyoruz."

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir - İZLE



"TFF BAŞVURUMUZU REDDETTİ"

"Mesut Bakkal'ın hayat hikayesini anlattığı kitapta Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili konular hakkında TFF'ye başvuru yaptık ama maalesef reddedildi. Mühim olan, gönüllerde kayıtlara geçmesidir. Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. TFF davayı reddetti."

"YUMUŞAK BAŞLI DEĞİLİZ"

"Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın şanlı tarihi ortada. Kulüpler Birliği Başkanlığı yapmak bir Beşiktaşlı olarak onurdur. Beşiktaş'ın sorunlarıyla diğer kulüplerin sorunları aynı. Hakemler tarafından şampiyonlukların çalındığını düşünüyoruz. Biz bunları Beşiktaş'a yakışır şekilde yönetmek zorundayız. Yumuşak başlı değiliz ama bunun şeklini biz belirleyeceğiz."





"AHMET AĞAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM"

"Ben, 'taş üstünde taş bırakmam' dedikten sonra Sayın Trabzonspor Başkanı, 'Biz de omuz üstünde baş bırakmam mı diyelim. Burası savaş alanı değil' dedi. Kendisiyle görüştüm, 'Alanya sahasında muharebeyi yapan ben değildim, bunu siz yaptınız' dedim. O da, 'Ben böyle dile getirmek istemedim, herhalde bir yanlışlık olmuş' dedi."

"ABDULLAH AVCI İLE SORUN DEVAM EDİYOR"

"Abdullah Avcı hocamızla yollarımızı ayırdık. Kendisine başarılar diliyoruz. Ekonomik olarak anlaşmazlığımız devam ediyor. Geçen hafta kendisine bu sorunu sulh yoluyla çözmek istediğimi ilettim. Kendisinden yanıt bekliyorum."