Ahmet Nur Çebi: Biz şampiyon olunca herkes mutlu oluyor

Ahmet Nur Çebi: Biz şampiyon olunca herkes mutlu oluyor

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’nin şampiyonluk kutlamasına katılan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Galatasaraylılar mutlu, Fenerbahçeliler mutlu, biz de mutluyuz. O halde her sezon biz şampiyon olalım" dedi.

Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği şampiyonluk gecesi siyah-beyazlıları bir araya getirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özaçar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Gökdemir, Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hakan Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri geceye katıldı.

Kutlama öncesinde Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret eden Başkan Çebi, şeref defterini imzaladı. Çebi, “Kurtuluş savaşımızın ve mücadelemizin verildiği bu toprakları ziyaret etmenin onurunu yaşıyorum. Şampiyon olduk, Beşiktaş sensin, şampiyon sensin.” ifadelerini kullandı.

"NEREYE KADAR GİDER BİLEMİYORUM"

En büyük hedefinin Beşiktaş’ı ekonomik anlamda düzlüğe çıkarmak olduğunu aktaran Çebi, “Gerçekten yorucu ve yıpratıcı bir görevimiz var. Bazen inanın çok yorulduğumu hissediyorum. Tabi ki Beşiktaş’a hizmet etmek benim için onurdur, şereftir. Gücümün yettiği kadar bu görevi sürdüreceğim, nereye kadar gider bilemiyorum” dedi.

Başkan Ahmet Nur Çebi gecede yaptığı konuşmanın ardından ise davetliler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

RAKİPLER DE MUTLU

Beşiktaş’ın Süper Lig ’de elde ettiği şampiyonluğun ezeli rakipleri de sevindirdiğini kaydeden Çebi, “Zor bir sezonu şampiyonlukla üstelik çifte kupayla kapattık. Eğlenmek herkesin hakkı. Beşiktaş şampiyon oldu, Galatasaraylılar mutlu, Fenerbahçeliler mutlu, biz de mutluyuz. O halde her sezon biz şampiyon olalım, herkes mutlu olsun! Bu herkese nasip olmaz, düşünün Beşiktaş şampiyon oluyor, rakiplerimiz de mutlu oluyor” diye konuştu.

SERGEN HOCA'DAN KATKI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, orijinal kupaların sergilendiği geceye maddi olarak büyük destek verdi. “Gelibolu’ya sevgilerimle” ifadelerini taşıyan Yalçın’ın özel olarak imzaladığı Beşiktaş forması açık artırmada 22 bin 500 liraya alıcı buldu. Bu arada kutlamanın sonunda geceye katkıda bulunan isimlere birer plaket takdim edildi.